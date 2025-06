Das Wetter: Unbeständig, später örtlich Gewitter; 19 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag gibt es viele Wolken im Norden, gebietweise Schauer und Gewitter. Im Süden ist es wechselnd bewölkt und sonnig. Besonders im Umfeld der Donau und an den Alpen örtlich Schauer und Gewitter. Auch morgen unbeständig. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 13:00 Uhr