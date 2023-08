Meldungsarchiv - 06.08.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wolkig mit teils gewittrigen Regenfällen bei sehr lebhaftem Wind. Zwischendurch auch sonnig. Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht vor allem in Nord- und Ostbayern länger anhaltender Regen bei 13 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Wolken, Schauer und weiterhin sehr windig. Am Dienstag und Mittwoch wieder sonniger und wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2023 16:00 Uhr