Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute leicht unbeständig mit Sonne, Wolken und im Verlauf örtlichen Schauern und Gewittern. Höchstwerte von 21 bis 25 Grad nochmal frühsommerlich warm. Am Montag Regenwolken, im Südosten Sonne neben Gewittern, Höchstwerte 10 bis 20 Grad . Am Dienstag oft heiter. Am Mittwoch an der Donau heiter, an den Alpen Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 22:00 Uhr