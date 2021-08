Das Wetter: Unbeständig bei Werten bis 21 Grad

Bundeswehr fliegt weitere Menschen aus Afghanistan aus

Kabul: Die Bundeswehr hat 176 weitere Menschen aus der afghanischen Hauptstadt evakuiert. Das schrieb Bundesaußenminister Maas auf Twitter. Zuvor waren bereits 271 Menschen in zwei Flügen ins Nachbarland Usbekistan gebracht worden, 130 Menschen von ihnen kamen bereits in Frankfurt am Main an. Auch andere Länder wie Frankreich, Italien und Australien fliegen weiter mehrere hundert Menschen aus Afghanistan aus. Unterdessen ist die Lage am Militär-Flughafen in Kabul weiter chaotisch. Hunderte Menschen versuchen, aus dem Land zu gelangen und blockierten Maschinen, die auf dem Rollfeld stehen. Das US-Militär versuchte mit Warnschüssen und Tränengas die Lage unter Kontrolle zu bringen. Laut ARD-Informationen ist es für afghanische Bürger und Bürgerinnen weiter möglich, die Checkpoints der Taliban zum Airport zu passieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2021 12:00 Uhr