Meldungsarchiv - 30.07.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Der Bayern-1-Wetterservice: Heute unbeständig mit Wolken, Sonne und einzelnen Schauern und Gewittern. Im Laufe des Nachmittags und am Abend von Westen her Wetterberuhigung und öfter Sonne. Höchsttemperaturen 20 bis 25 Grad. - Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt; im Norden einzelne Schauer. Dienstag bewölkt mit schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen. Am Mittwoch weiterhin leicht unbeständig. Höchstwerte 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 30.07.2023 05:00 Uhr