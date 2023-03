Das Wetter: Unbeständig bei bis zu 13 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeskanzler Scholz blickt optimistisch auf Koalitionsausschuss

Potsdam: Trotz mehrerer Streitpunkte will Bundeskanzler Scholz optimistisch in den morgigen Koalitionsausschuss gehen. Er sei sehr zuversichtlich, was die weitere Modernisierung des Landes betreffe, so der SPD-Politiker am Rande einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis. Viele weitreichende Entscheidungen seien bereits getroffen worden. Deshalb vertraue er nun auch darauf, dass man einen kleinen Sprung nach vorne mache. In den vergangenen Tagen hatte es innerhalb der Ampel-Koalition heftig geknirscht. Ein umstrittener Gesetzesentwurf aus dem grün-geführten Wirtschaftsministerium, der den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 verbietet, hatte bei den Regierungspartnern für Kritik gesorgt. Zudem gibt es Diskussionen über den Klimaschutz im Verkehrsbereich oder die Neuaufnahme von Schulden. Ob Spitzenvertreter der Ampel-Parteien morgen im Koalitionsausschuss Einigungen erzielen, gilt als ungewiss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2023 15:45 Uhr