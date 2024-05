Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Wolken, Sonne und Schauern, örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte zwischen 16 und 20 Grad. Kommende Nacht zunehmend regnerisch bei Tiefstwerten um 10 Grad. Morgen und am Wochenende ergiebiger Regen mit steigender Hochwassergefahr. Im Norden Frankens Gewitter. Maximal 10 bis 18 Grad, am Sonntag wärmer

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 12:00 Uhr