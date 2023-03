Meldungsarchiv - 24.03.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Von heute bis Sonntag ist es unbeständig mit Wolken, sonnigen Abschnitten und teils schauerartigen Regenfällen. Oft lebhafte bis starke Winde, am Samstag örtlich mit stürmischen Böen. Höchstwerte heute 12 bis 18, am Wochenende 7 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2023 05:00 Uhr