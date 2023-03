Meldungsarchiv - 25.03.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Von Westen her Schauer, örtlich Gewitter. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht nur noch einzelne Schauer. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad. Die Aussichten: Morgen im Osten anfangs etwas Sonne, sonst bewölkt und im Tagesverlauf von Westen her Regen. Montag unbeständig mit Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern. Höchstwerte morgen bis 12, ab Montag bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 16:00 Uhr