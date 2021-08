Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Unbeständig, von Norden her Schauer, vor allem an den Alpen. Im Bayerischen Wald am Nachmittag Auflockerungen, die Höchstwerte: 11 bis 18 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen bleibt es unbeständig mit Regenschauern, am Dienstag etwas freundlicher. Am Mittwoch Sonne und trocken - tagsüber 12 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 06:00 Uhr