Das Wetter: Überwiegend sonnig, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Vielerorts freundlich bei 26 bis 32 Grad, im Süden ziehen vom Bergland her jedoch teils heftige Gewitter auf. In der Nacht im Süden nur noch vereinzelt Regen, im Norden klar, Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, mit einzelnen Schauern und Gewittern besonders im Süden. Am Sonntag bewölkt mit gewittrigen und mitunter länger anhaltenden Regenfällen. Dabei deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 15:00 Uhr