Das Wetter: Überwiegend sonnig, Höchstwerte 25 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig, nur ganz im Norden Wolken. An den Alpen sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 25 bis 32 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt mit Tiefsttemperaturen um 16 Grad. Die Aussichten: Bis Dienstag meist Sonnenschein, stellenweise kann es Wärmegewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 12:00 Uhr