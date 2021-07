Das Wetter: Überwiegend sonnig, Höchstwerte 24 bis 30 Grad

Respektsbekundung aus Moskau für Weltraumausflug von Milliardär Branson

New York: Nach dem Ausflug des britischen Milliardärs Branson ins Weltall sind die Aktienkurse seines Unternehmens an der US-Börse gestiegen. Auch in Russland wurde das Abenteuer zur Kenntnis genommen: Der Chef der Raumfahrtbehörde in Moskau, Rogosin, twitterte, der „suborbitale Flug“ sei zwar nicht mit professioneller Raumfahrt zu vergleichen, dennoch sei der Kurzbesuch im All eine bedeutende technische Weiterentwicklung. Die Möglichkeiten der Menschheit, von oben auf unseren Planeten zu blicken, würden dadurch erweitert. In seinem Tweet rügte Rogosin die russischen Oligarchen: Sie sollten sich ein Beispiel an Branson nehmen und ebenfalls in die Raumfahrt investieren, anstatt ihr Geld auf dem Markt der Eitelkeiten für Yachten zu verprassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 16:00 Uhr