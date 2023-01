Das Wetter: Überwiegend sonnig, Höchstwerte 10 bis 16 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Neues Jahr bringt unter anderem steigendes Kindergeld

Berlin: Mit dem neuen Jahr treten zahlreiche Neuerungen in Kraft. Zum Beispiel steigt das Kindergeld auf 250 Euro pro Monat und Kind. Das bedeutet für das erste und zweite Kind ein Plus von 31 Euro und für das dritte Kind ein Plus von 25 Euro im Monat. Außerdem löst das Bürgergeld Hartz-IV ab. Die Bezüge in der Grundsicherung steigen um mehr als 50 Euro, Alleinstehende erhalten künftig 502 Euro. Teurer werden unter anderem die Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen fällt weg. Außerdem müssen Restaurants, Bistros und Cafés ab heute Getränke und Speisen für unterwegs auch in Mehrwegbehältern anbieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 11:00 Uhr