Das Wetter: Überwiegend sonnig bei maximal 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig mit höchstens einigen lockeren Wolkenfeldern. Temperaturanstieg auf 20 bis 26 Grad. In der Nacht sternenklar und Abkühlung auf 11 Grad. Morgen Sonnenschein von früh bis spät. Auch am Wochenende oft freundlich, dabei sind ganz vereinzelte Wärmegewitter möglich. Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 12:00 Uhr