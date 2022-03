Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Nord- und Ostbayern mitunter bewölkt, sonst meist sonnig. Maximal 2 bis 7 Grad. In der meist klaren Nacht Werte um minus 5 Grad. Auch in den kommenden Tagen hält das freundliche Hochdruckwetter bei Tageshöchstwerten zwischen 1 und 5 Grad. In den Nächten minus 4 bis minus 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 11:00 Uhr