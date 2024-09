Das Wetter: Überwiegend sonnig bei maximal 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig. Vielerorts starke Böen. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht sternenklar oder nur leicht bewölkt mit Tiefsttemperaturen um 10 Grad. Auch in den nächsten Tagen meist sonnig und recht windig. Tagsüber Erwärmung auf 18 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 11:45 Uhr