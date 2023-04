Das Wetter: Überwiegend sonnig bei maximal 19 bis 22 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Dobrindt will 2024 über Kanzlerkandidatur entscheiden

Berlin: Die CSU will bereits im Jahr vor der nächsten Bundestagswahl über die Kanzlerkandidatur der Union entscheiden lassen. Das hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe gefordert. Für ihn sei klar, dass die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur im Jahr 2024 fallen muss. Wörtlich sagte Dobrindt: "Wir dürfen uns nicht so viel Zeit lassen wie beim letzten Mal." Aus seiner Sicht muss die Union die Auseinandersetzung mit der Ampel-Koalition dann hart führen. Ob Dobrindt CDU-Chef Merz oder den CSU-Vorsitzenden Söder für den richtigen Kanzlerkandidaten für die Wahl in zweieinhalb Jahren hält, wollte er nicht sagen. Er verwies aber darauf, dass Söder in diesem Herbst als bayerischer Ministerpräsident wiedergewählt werden will. Und dieses Amt werde er nach einer gewonnenen Wahl mit Freude ausführen, betonte der CSU-Generalsekretär.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2023 12:00 Uhr