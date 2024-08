Das Wetter: Überwiegend sonnig bei 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig mit nur wenigen Wolken. Später im Bayerischen Wald und in den Alpen ganz vereinzelt Gewitter möglich. 27 bis 31 Grad. Morgen ähnlich. Am Wochenende wechselhaft mit teils längeren Regenfällen. Höchsttemperaturen zwischen 23 und 31 Grad, am Sonntag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 13:00 Uhr