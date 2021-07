Das Wetter: Überwiegend sonnig bei 24 bis 30 Grad

Söder: "Ohne Impfen keine Freiheit"

München: Die Staatsregierung will vollständig Geimpften mehr Freiheiten einräumen. Ministerpräsident Söder hat erklärt, das Kabinett werde dazu morgen ein Konzept beschließen. So sollten die Quarantäne-Regeln nach dem Urlaub für zweifach Geimpfte nicht mehr gelten. Wörtlich sagte Söder: "Ohne Impfen keine Freiheit - jedenfalls nicht so in der Form, wie wir es uns vorstellen." Dem Ministerpräsidenten zufolge sind auch Corona-Impfungen an ungewöhnlichen Orten und ein sogenanntes "Impfen to go" vorgesehen. Er argumentierte, man sei im zeitlichen Wettlauf mit der Delta-Variante, deshalb müssten die Angebote näher zu den Menschen kommen. Je mehr junge Leute geimpft seien, desto leichter könnten auch bestimmte Angebote wie Clubs oder Diskotheken wieder in Erwägung gezogen werden. Eine formale Impfflicht lehnte Söder aber erneut ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 13:00 Uhr