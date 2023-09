Das Wetter: Überwiegend sonnig bei 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich Frühnebel. Tagsüber überwiegend freundlich, besonders im Süden viel Sonne. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 13 Grad. Die weiteren Aussichten bis Dienstag Morgen wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Montag und Dienstag sonnig bei 21 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 06:00 Uhr