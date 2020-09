Das Wetter: Überwiegend sonnig bei 20 bis 26 Grad

Verbraucher in Deutschland zahlen die höchsten Strompreise der Welt

Heidelberg: Verbraucher in Deutschland zahlen im internationalen Vergleich die höchsten Strompreise. Zu diesem Ergebnis kommt eine Preisanalyse von 135 Ländern, die das Vergleichsportal Verivox durchgeführt hat. Demnach hat sich seit der Jahrtausendwende der Strompreis in Deutschland mehr als verdoppelt. So müssen Verbraucher hierzulande rund 32 Cent pro Kilowattstunde aufbringen - im internationalen Durchschnitt sind es nur 12,2 Cent. So kostet zum Beispiel die Kilowattstunde in den USA lediglich 13,03 Cent. In Saudi-Arabien, Russland, der Türkei und in Kanada werden weniger als 10 Cent pro Kilowattstunde Strom fällig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 16:00 Uhr