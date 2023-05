Meldungsarchiv - 30.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen Wolken. Im Lauf des Tages von den Alpen bis zum Bayerischen Wald örtlich Schauer oder Gewitter und in Böen auffrischender Wind. Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad. In der Nacht kühlt es auf Werte um 9 Grad ab. Auch in den nächsten Tagen viel Sonne. An den Alpen jeweils ab dem Nachmittag leichte Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 19 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2023 09:45 Uhr