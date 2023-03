Das Wetter: Überwiegend sonnig bei 12 bis 20 Grad.

Kurzmeldung ein/ausklappen Franzosen protestieren weiter gegen geplante Rentenreform

Paris: In Frankreich gehen die Proteste gegen die umstrittene Rentenreform weiter: Auf der Stadtautobahn in Paris kam es zu Blockaden und Behinderungen. Auch in einigen anderen Städten wie etwa in Rennes und Brest blockierten Protestierende vorübergehend Straßen und Kreisverkehre. Gymnasien und Universitäten wurden teils von protestierenden jungen Leuten besetzt. Einige Raffinerien kündigten weitere Streiks an. Die französische Regierung hatte gestern entschieden, die umstrittene Rentenreform ohne die eigentlich anstehende Abstimmung in der Nationalversammlung durchzuboxen. Das Renteneintrittsalter soll von 62 auf 64 Jahre steigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2023 14:00 Uhr