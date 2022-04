Das Wetter: Überwiegend sonnig bei 11 bis 17 Grad

Ostermärsche werden auch heute fortgesetzt

Bonn: Auch heute haben sich einige Tausend Menschen bundesweit den Ostermärschen der Friedensbewegung angeschlossen. In diesem Jahr stehen die Demonstrationen unter dem Motto "Die Waffen nieder! - Stoppt den Krieg in der Ukraine! Stoppt das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungsprogramm". Von Gründonnerstag bis Ostermontag finden bundesweit über 110 Ostermarsch-Aktionen der Friedensbewegung statt, wie das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn mitteilte. In Nürnberg und Fürth finden morgen mehrere Ostermärsche und eine sogenannte Friedensfahrradfahrt statt. Laut Polizei kommt es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. In diesem Jahr hatte es von vielen Seiten Kritik an den Ostermärschen gegeben. So erklärte zum Beispiel der frühere Bundestagspräsident Thierse im BR, das Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2022 15:00 Uhr