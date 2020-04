Das Wetter: Überwiegend sonnig, 20 bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig oder nur leicht bewölkt, 20 bis 24 Grad. In der Nacht ist es überwiegend klar - Abkühlung auf 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Tagesverlauf unbeständig mit Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern. Von Dienstag an wieder sonnig und trocken. Nächtliche Tiefstwerte minus 4 bis plus 2 Grad; Tageshöchstwerte meist 12 bis 19, nur am Dienstag kühl mit 7 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 12:00 Uhr