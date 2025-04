Das Wetter: Überwiegend sonnig, 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig oder nur leicht bewölkt. Nur in Teilen Schwabens und an den Alpen mehr Wolken, örtlich Schauer und Gewitter bei lebhaftem Wind. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der Nacht klart es auf, örtlich bildet sich Nebel. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen viel Sonnenschein, am Nachmittag und Abend an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Morgen bis 23 Grad, am Dienstag 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 15:00 Uhr