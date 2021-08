Das Wetter: Überwiegend Regen, maximal 17 Grad

Hurrikan-Experte sieht US-Südküste vor "katastrophalem Ereignis"

New Orleans: Angesichts des herannahenden Hurrikans "Ida" steht der US-Golfküste einem Experten zufolge ein "katastrophales Ereignis" bevor. Die prognostizierten starken Winde, der massive Regenfall und die Sturmflut seien alle schon für sich allein betrachtet lebensgefährlich, sagte der Direktor des Nationalen Hurrikanzentrums, Ken Graham, dem Fernsehsender CNN. Besonders betroffen wird demnach die Küste des US-Bundesstaats Louisiana sein, wo der Sturm noch heute auf Land treffen soll. Auch der Nachbarstaat Mississippi sei besonders gefährdet, und Tornados könne es auch bis nach Alabama geben. Graham appellierte an alle Menschen in der Region, sich in Sicherheit zu bringen. Am Morgen gewann "Ida" über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft. Experten stuften den Hurrikan auf Stufe vier von fünf hoch.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 15:00 Uhr