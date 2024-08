Das Wetter: Überwiegend freundlich bei maximal 24 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist freundlich mit einigen lockeren Wolkenfeldern. Temperaturanstieg auf 24 bis 29 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt mit Tiefsttemperaturen um 16 Grad. Auch in den nächsten Tagen viel Sonne. Höchsttemperaturen morgen 26 bis 30, in den folgenden Tagen zwischen 28 und 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 12:00 Uhr