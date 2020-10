Das Wetter: Überwiegend freundlich bei maximal 14 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Örtlich Nebel, sonst locker bewölkt mit Sonne zwischendurch. Höchstwerte 14 bis 18 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, später gebietsweise Regen; Tiefstwerte um 8 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt und gelegentlich Regen. Am Dienstag in Alpennähe vorübergehend freundlicher. Nachtwerte 10 bis 6 Grad, tagsüber 12 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 06:00 Uhr