Das Wetter: Überwiegend freundlich bei bis zu 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich länger Nebel oder Hochnebel, sonst überwiegend freundlich. Erst später und am Abend von Westen her Wolken, in Unterfranken auch etwas Regen. Höchsttemperaturen zwischen 12 und 17 Grad. In der kommenden Nacht dichtere Wolken und später zeitweise Regen bei Tiefstwerten um 7 Grad. Die Aussichten: Morgen bewölkt mit gelegentlichen Regenfällen. Am Sonntag teils bewölkt, teils freundlich, an den Alpen auch länger sonnig. Am Montag wieder trüb und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 06:00 Uhr