Das Wetter: Überwiegend freundlich bei 22 bis 27 Grad

BDI beklagt Tendenz zum staatlichen Dirigismus

Berlin: Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht in der Corona-Pandemie einen Weckruf für einen Neustart der Wirtschaft. BDI-Präsident Kempf hat die Politik aufgefordert, sich voll auf die wirtschaftliche Erholung zu konzentrieren und die industrielle Basis zu stärken. Die wachsende Tendenz zum staatlichen Dirigismus sehe er mit großer Sorge, so der BDI-Chef. Ein staatlicher Einstieg in einzelne Unternehmen müsse stets an einen klaren Exit-Plan gekoppelt werden. Wirtschaftsminister Altmeier hatte kürzlich erklärt, dass sich der Staat nach der Lufthansa wohl noch an einigen dutzend weiteren von der Corona-Krise schwer getroffenen Unternehmen beteiligen werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 08:00 Uhr