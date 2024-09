Das Wetter: Überwiegend freundlich bei 12 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag gebietsweise noch Nebel, sonst sonnig. Später überwiegend Sonne und Quellwolken. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Morgen und am Dienstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Am Mittwoch stark bewölkt und zeitweise Regen. Tagestemperaturen bei 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 11:00 Uhr