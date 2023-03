Das Wetter: Überwiegend dicht bewölkt, teilweise Regen, 8 bis 14 Grad

Meldungsarchiv - 10.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Im Südosten noch etwas Sonne, sonst überwiegend bewölkt. Zeitweise Regen, vor allem in Teilen Nordbayerns. Dazu starker bis stürmischer Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen auf den Bergen. Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. In der Nacht vielerorts Regen oder Schnee, Tiefstwerte um minus 1 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen wechselhaft mit Schnee- oder Graupelschauern im Mittelgebirgsraum. Sonntag bewölkt und zeitweise Regen, am Montag teils auch sonnig, Höchstwerte 1 bis 9, am Montag 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2023 06:00 Uhr