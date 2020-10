Das Wetter: überwiegend bewölkt, weiterhin kühl.

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: nach örtlichem Nebel überwiegend bewölkt und örtlich geringfügiger Regen, später vor allem in Unterfranken und an den Alpen sonnige Abschnitte möglich. Höchstwerte 8 bis 11 Grad. In der Nacht um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Teils bewölkt oder trüb, teils sonnig; vor allem an den Alpen morgen viel Sonnenschein. Trocken, nur in Unterfranken am Mittwoch Schauer möglich. Tiefstwerte 9 bis minus 2 Grad; Höchstwerte morgen 8 bis 12 Grad, ab Dienstag 10 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2020 07:00 Uhr