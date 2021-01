Das Wetter: Überwiegend bewölkt, vereinzelt Schnee

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute nach örtlichem Nebel bewölkt mit vereinzelt sonnigen Abschnitten. Später auch Schneeschauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall im Oberallgäu, sowie in den Ammergauer Alpen und im Werdenfelser Land. Höchstwerte -4 bis +1 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, örtlich etwas Schnee; Tiefstwerte um -5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weitgehnd trocken, am Sonntag von Westen her neue Schneefälle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 08:00 Uhr