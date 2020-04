Das Wetter: überwiegend bewölkt und windig, gebietsweise Regen, bei 14 bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag im Südosten mitunter noch freundlich, ansonsten überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen. Dabei lebhafter, in Böen auch starker Wind. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der Nacht einzelne Schauer, im Südosten häufig Regen; Tiefstwerte um 7 Grad. Die weiteren Aussichten: teils sonnig, teils bewölkt und weiterhin windig bei 11 bis 17 Grad. Am Sonntag weitgehend trocken mit Sonne und Wolken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 13:00 Uhr