Das Wetter: Überwiegend bewölkt und trocken

Berühmter Fado-Sänger Carlos do Carmo stirbt mit 81 Jahren

Lissabon: Der berühmte Fado-Sänger Carlos do Carmo ist tot. Wie die portugiesische Regierung in Lissabon mitteilte, starb er im Alter von 81 Jahren. Für Montag wurde eine eintägige Staatstrauer verkündet. Die Regierung erklärte, dass die Nachricht vom Tod do Carmos mit "extremer Bestürzung" und "tiefer Trauer" aufgenommen worden sei. Der portugiesische Präsident de Sousa sagte, do Carmos Kenntnis des Fado und sein klarer Gesangsstil hätten ihm seit dem Erscheinen seines ersten Albums in den 60er Jahren Anerkennung durch die Bevölkerung und durch die Kritiker eingebracht. In der Enzyklopädie der portugiesischen Musik des 20. Jahrhunderts wird do Carmo als einer der wichtigsten Vertreter des Fado bezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 20:00 Uhr