Das Wetter: Überwiegend bewölkt und regnerisch

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Dazu windig. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. In der Nacht regnet es zunächst noch an den Alpen, sonst meist bewölkt, aber trocken. Tiefstwerte um 11 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es bewölkt, zeitweise regnerisch, nur im Norden schaut morgen auch mal die Sonne durch. Höchstwerte 13 bis 17, am Wochenende 8 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 07:00 Uhr