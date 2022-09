Das Wetter: Überwiegend bewölkt und regnerisch

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt. Zeitweise Regen, örtlich auch Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. In der Nacht zunächst an den Alpen noch Regen. Sonst bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen teils, sonnig, teils bewölkt, im Süden kann es regnen. 13 bis 18 Grad. Am Wochenende überwiegend bewölkt mit Regen bei 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 06:00 Uhr