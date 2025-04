Das Wetter: Überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen bei 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es meist stark bewölkt, gebietsweise regnet es schauerartig, vor allem im Norden Frankens. Im Laufe des Tages kommen auch an den Alpen und in Schwaben Schauer. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. In der kommenden Nacht gebietsweise Regen bei Temperaturen zwischen 9 und 4 Grad. Morgen ist es erst weiter bewölkt mit Regen. Im Laufe des Tages lockert es auf. Samstag und Sonntag werden meist sonnig bei dann maximal 11 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 06:00 Uhr