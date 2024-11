Das Wetter: Überwiegend bewölkt, Richtung Alpen Sonne

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt oder trüb, vereinzelt Sprühregen. Richtung Alpen scheint die Sonne. Höchstwerte 5 bis 9 Grad. Am Wochenende teils bewölkt oder neblig-trüb, teils freundlich; Sonne vor allem in der Nähe der Alpen und in den Hochlagen des Bayerischen Waldes. Am Sonntag von Nordwesten her Regen. Montag meist bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 8 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2024 11:45 Uhr