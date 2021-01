Das Wetter: Überwiegend bewölkt, örtlich Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils bewölkt, örtlich fällt etwas Schnee. In der Nacht zieht die Wolkendecke weiter zu bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 8 Grad. Morgen ist es weitgehend trocken und bewölkt, am westlichen Alpenrand kommt öfter die Sonne durch. Am Sonntag fällt von Westen her Schnee. Höchstwerte minus 7 bis plus 1 Grad. Am Montag Wolken und etwas Schnee bei 0 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 17:00 Uhr