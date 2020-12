Das Wetter: überwiegend bewölkt, örtlich Regen

AfD im Landtag kritisiert Corona-Politik der Staatsregierung

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder will keinen Endzeitpunkt für den morgen beginnenden Lockdown im Freistaat nennen. In seiner Regierungserklärung sagte er im Landtag, die Maßnahmen im Kampf gegen Corona müssten so lange dauern, wie es notwendig sei. Bislang gilt der 10. Januar als vorläufiges Enddatum, doch Söder hat bereits bezweifelt, dass dieser Zeitraum ausreichen wird, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner übte deutliche Kritik an der Staatsregierung. Sie hielt Söder vor, die Kontrolle über die Pandemie verloren zu haben und den zweiten Lockdown als Ablenkungsmanöver zu benutzen. Ebner-Steiner kritisierte außerdem die Wirtschaftshilfe, kleine Betriebe würden geopfert und nur die großen geschützt. Im Lauf des Nachmittags wird der Landtag über den Lockdown abstimmen. Eine Mehrheit gilt als sicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 16:00 Uhr