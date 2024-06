Das Wetter: Überwiegend bewölkt, im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Unterfranken ab und zu Sonnenschein. Sonst meist bewölkt und vom Alpenrand bis nach Niederbayern teils länger anhaltender Regen. Für den Süden des Allgäus warnt der Deutsche Wetterdienst vor ergiebigen Dauerregen. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. In der Nacht im Süden abklingende Regenfälle; im Norden teils locker bewölkt, teils länger klar. Tiefstwerte um 10 Grad. Von morgen bis Donnerstag überwiegend freundlich. Höchsttemperaturen 19 bis 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2024 12:45 Uhr