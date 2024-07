Das Wetter: Überwiegend bewölkt, Höchstwerte 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt. Ganz vereinzelt Schauer, abends im westlichen Franken öfter Regen. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht vielerorts Regen bei Tiefstwerten um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Am Donnerstag südlich der Donau sonnige Abschnitte, sonst bewölkt mit örtlichen Schauern oder Gewittern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2024 11:45 Uhr