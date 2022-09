Das Wetter: überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen

Scholz trifft zu Energiegesprächen in Saudi-Arabien ein

Dschidda: Bundeskanzler Scholz ist zu Gesprächen über die künftige Energieversorgung Deutschlands in Saudi-Arabien eingetroffen. In der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer will er Kronprinz Mohammed bin Salman treffen, der im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Khashoggi im Jahr 2018 lange international isoliert war. Der Kronprinz hatte stets erklärt, er habe die Tat nicht beauftragt. Der Besuch des Kanzlers wird nun als Zeichen einer gewissen Normalisierung gewertet. Scholz wird von elf Top-Managern begleitet. Unter anderen sind Airbus, ThyssenKrupp und Siemens Energy in der Wirtschaftsdelegation vertreten. Am Abend reist Scholz in die Vereinigten Arabischen Emirate und dann nach Katar weiter. Beide Länder sind wie Saudi-Arabien wichtige Energie-Exporteure. Welche Verträge über die Lieferung von Gas oder Wasserstoff aus der Region nach Deutschland abgeschlossen werden, blieb vor der Reise noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 13:15 Uhr