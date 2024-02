Das Wetter: Überwiegend bewölkt bei 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit sonnigen Abschnitten am ehesten vom östlichen Oberbayern bis nach Niederbayern sowie vom Spessart bis zur Rhön. Ganz vereinzelt etwas Regen. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. In der Nacht örtlich Nebel und Tiefstwerte um 3 Grad. In den kommenden Tagen bis Freitag teils bewölkt und vereinzelt Regen, teils sonnig. Höchstwerte morgen 6 bis 11 Grad, in den folgenden Tagen etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 10:00 Uhr