Das Wetter: Trüb und zeitweise Regen, Höchstwerte 15 bis 18 Grad.

Stammstreckensperrung an vier Wochenenden in den Sommerferien

München: Wegen Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke müssen sich Münchner und Reisende auch in diesen Sommerferien auf Sperrungen und Einschränkungen einstellen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Stammstrecke vom 31. Juli bis zum 24. August vor allem an den Wochenenden teilweise gesperrt. Fahrgäste müssen auf Alternativen ausweichen oder den Schienenersatzverkehr mit Bussen nutzen. Unter der Woche fahren die S-Bahnen nach Angaben der Deutschen Bahn nach Fahrplan, nur am Stachus und am Isartor komme es zu einzelnen Ausfällen. Die Stammstrecke verläuft weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren dort rund 1000 Züge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 15:00 Uhr