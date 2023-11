Das Wetter: Trüb und zeitweise Regen, bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt bis trüb und im Süden zeitweise Regen. Temperaturanstieg auf 6 bis 10 Grad. Kommende Nacht Temperaturrückgang auf Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen im Norden Frankens Sonne, sonst bewölkt und am Vormittag in Alpennähe etwas Schnee oder Regen. Am Donnerstag und Freitag in Alpennähe immer wieder Sonne; sonst wenig Wetteränderung. Tageshöchsttemperaturen zwischen -1 und +9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 10:00 Uhr